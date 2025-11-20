Battaglia (PD): “Andreana Patti candidata sindaca di Marsala, un percorso condiviso”

La Segretaria Provinciale del Partito Democratico di Trapani, Valeria Battaglia, esprime pieno sostegno alla candidatura di Andreana Patti alla guida della città di Marsala, sancendo un passaggio importante per l’intero centrosinistra cittadino. “Accogliamo con profonda convinzione la candidatura di Andreana Patti alla guida di Marsala – afferma Battaglia -. È una scelta che nasce da un percorso serio e condiviso, che ha visto tutte le forze del centrosinistra e del civismo impegnate in un confronto aperto e costruttivo con il movimento ‘Si Muove la Città'”. Secondo la segretaria provinciale, il Partito Democratico ha svolto un ruolo decisivo nel costruire un terreno comune tra sensibilità politiche e civiche diverse: “Il PD ha contribuito in modo determinante a questo risultato, portando avanti l’idea di un campo largo come luogo reale di incontro, aperto alle reti civiche e ai moderati, capace di offrire a Marsala una proposta di governo innovativa, inclusiva e progressista”.

Battaglia sottolinea come il lavoro svolto nei mesi scorsi abbia gettato le basi per un progetto amministrativo solido e orientato al futuro: “Il lavoro fatto in questi mesi e quello che ci attende rappresentano la base per un progetto credibile e concreto, all’altezza delle sfide della città. Insieme continueremo a costruire una visione che rimetta al centro la partecipazione, la giustizia sociale, lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine”. La candidatura di Andreana Patti, conclude Battaglia, non è un punto di arrivo ma l’inizio di un percorso condiviso: “La candidatura di Patti è il primo passo di un cammino che affronteremo con responsabilità ed entusiasmo, forti della nostra comunità politica”. Già due giorni fa il centrosinistra marsalese aveva espresso pieno sostegno alla candidatura di Andreana Patti.

Alle forze di sinistra, Patti dedica un messaggio sui suoi Social: “Sono onorata della fiducia che le forze del centrosinistra – Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista, Rifondazione Comunista – hanno deciso di riporre in me. Un riconoscimento che accolgo con responsabilità e con la convinzione che Marsala meriti un cambiamento vero, concreto, partecipato.Credo che potremo lavorare davvero con slancio a un’idea di Città capace di coinvolgere tutti e restituendo centralità a un’Istituzione, il Comune, che troppo spesso viene percepita come distante e indifferente ai bisogni reali dei cittadini e delle cittadine. Sì muove la Città da mesi sta costruendo un percorso nuovo, fatto di ascolto autentico, idee che nascono dal basso e di impegno quotidiano. In questi giorni sto ascoltando decine di realtà diverse: persone, associazioni, rappresentanti delle categorie dei lavoratori, imprenditori e figure impegnate nella vita pubblica. Sono confronti importanti, un mosaico di energie e visioni che rafforza la nostra coalizione e ci permette di costruire insieme un programma serio, coraggioso, capace di parlare alle nuove generazioni per il futuro della nostra Città. Immaginiamo una Marsala che rimette al centro le persone, i quartieri, le contrade; una città che difende i diritti migliora la qualità della vita e custodisce il proprio territorio. Credo profondamente nella possibilità di un futuro diverso, che possiamo creare passo dopo passo, insieme”.