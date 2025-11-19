Niente semifinale di Coppa per il Marsala 1912, sconfitta per 3 a 0 col Partinicaudace

I quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza non restano a Capo Boeo. Il Marsala 1912, dopo una prestazione altalenante che comunque aveva portato a chiudere il primo tempo in pareggio, sul campo di Terrasini è stato sconfitto da un Partinicaudace che ha dato prova di forza riuscendo nella ripresa a chiudere il match sul 3 a 0, ribaltando così il risultando dell’andata del 2 a 1 e portandosi in semifinale. Il Marsala probabilmente ha pagato la sconfitta in Campionato in casa contro il San Vito, ma indubbiamente Mister Chinnici deve sistemare qualcosa in formazione o chiedere l’innesto di ulteriori forze.