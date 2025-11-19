Non si sblocca la raccolta della plastica. Incontro tra istituzioni e Corepla, l’assessore Colianni: “Ne parlerò con il ministro”

I rappresentanti di Anci Sicilia, delle Srr siciliane e Corepla si sono incontrati questa mattina per fare il punto sull’emergenza legata alla raccolta dei rifiuti nell’isola. Molti Comuni, in queste settimane, stanno infatti facendo i conti con le difficoltà legate alla differenziata, con riferimento alla plastica e alla frazione tessile.

“Si tratta di una questione che ha una dimensione nazionale quindi ho assicurato che mi farò portavoce con il governo centrale per individuare un percorso sostenibile per risolvere il problema», ha affermato l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni.

«Con tutti i presenti – prosegue l’assessore – abbiamo concordato di rivederci al più presto, dopo che avrò avuto un’interlocuzione col ministero competente. Intanto abbiamo ricevuto rassicurazioni dai rappresentanti dei consorzi di filiera che si impegneranno per evitare eccessivi disagi, nell’imminente, ai Comuni. Serve la collaborazione di tutti per arrivare a un intervento che sia risolutivo nel lungo termine».