Marsala: presentato il libro “Sogni di zenzero”, una storia di riscatto al femminile

Si avvicina la ricorrenza del 25 novembre, “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”. E in vista di quest’appuntamento, l’associazione “Il Rumore delle Idee – MarsaLab” ha organizzato un incontro con la cittadinanza, tenutosi nei locali dell’associazione “Finestre sul mondo”.

Quest’anno, il messaggio dell’associazione ha voluto essere alternativo, positivo, di forza, nella consapevolezza che la solidarietà in generale – e la solidarietà femminile in particolare – siano un forte mezzo di contrasto alla violenza di genere. Dopo che la presidente Caterina Martinez ha lanciato questo messaggio di forza e di speranza per le donne vittime di violenza, si è passati alla presentazione del libro “Sogni di zenzero ” di Lidia Tilotta, giornalista e scrittrice, e di Mareme Cisse, ristoratrice senegalese. Ha dialogato con l’autrice Antonella Milazzo. Il libro, edito da Slow Food, racconta la storia di Mareme Cisse, una donna senegalese che attraverso le sue capacità culinarie, è riuscita dopo vari periodi di indigenza e di disperazione, a creare una sua realtà commerciale di successo.Una storia di condivisione, di solidarietà e di forza, di confronto tra culture diverse attraverso il connubio tra il cibo senegalese e quello siciliano, che suggerisce alle donne vittime di violenza che insieme si può sconfiggere il male ed intravedere una luce in fondo a questo tunnel di sgomento e di disperazione che è la violenza.

L’incontro si è concluso con l’assaggio di dolci siciliani, tunisini, ed afghani preparati dalle giovani straniere supportate dalla cooperativa Badia Grande presenti all’evento, accompagnati dai vini della cantina Vinci 1947. L’incontro ha riscosso un grande successo di pubblico, per la presenza, tra l’altro, di molti studenti del corso serale dell’istituto Alberghiero “Abele Damiani” di Marsala.