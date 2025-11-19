Marsala: lavori all’illuminazione della strada dei lidi, variazione alla circolazione

Sono iniziati i lavori di ripristino della pubblica illuminazione lungo la strada provinciale SP 84, quella che conduce ai lidi del versante sud di Marsala. La manutenzione è di competenza del Libero Consorzio di Comuni che ha incaricato l’Impresa Bellomo di Trapani per la riattivazione dell’impianto di illuminazione. Contestualmente, lo stesso Ente provinciale – al fine di svolgere i lavori in sicurezza – ha disposto variazioni alla circolazione veicolare nel suddetto tratto di strada. In particolare, è stato istituito il senso unico di marcia in direzione Petrosino per i veicoli provenienti da Marsala (corsia lato mare); mentre i veicoli provenienti da Petrosino con direzione Marsala avranno l’obbligo di svoltare sulla strada comunale di c/da Berbaro – all’altezza dell’ex Lido Pakeka -, per poi collegarsi alla via senatore Pino Pellegrino, già via Vecchia Mazara. Le suddette variazioni al transito veicolare restano in vigore tutti i giorni (domenica e festivi esclusi), dalle ore 7 alle ore 16.30, fino al prossimo 12 dicembre.