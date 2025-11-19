Esperto elettricista e istruttore direttivo tecnico: bandi al Comune di Castellammare del Golfo

Il Comune di Castellammare del Golfo ha pubblicato due concorsi pubblici finalizzati all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di personale tecnico specializzato, con l’obiettivo di rafforzare l’organico comunale e migliorare i servizi offerti ai cittadini. Il primo concorso riguarda l’assunzione di un operatore esperto dei servizi tecnico-manutentivi con profilo di elettricista. La figura selezionata sarà impegnata nell’installazione, manutenzione e riparazione degli impianti elettrici comunali, intervenendo su quadri elettrici, sistemi di illuminazione, automatismi digitali ed elettropompe. Possono partecipare candidati maggiorenni in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, della patente di guida B e di un’esperienza professionale documentata nel settore elettrico. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite il Portale del Reclutamento InPa (www.inpa.gov.it) entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando (30 novembre).

Il secondo concorso riguarda invece la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, appartenente all’area dei funzionari ed elevata qualificazione. Si tratta di un profilo altamente specializzato, con compiti che spaziano dalla progettazione e direzione dei lavori nei settori dell’edilizia pubblica e privata, alla gestione delle procedure amministrative in materia di urbanistica, ambiente e opere pubbliche. La figura sarà inoltre coinvolta in attività legate alla sicurezza sul lavoro, mobilità sostenibile, tutela ambientale e gestione dei rapporti con enti e istituzioni. Per partecipare è richiesta la laurea in ingegneria civile, ambientale/territoriale o architettura, l’abilitazione professionale, la conoscenza della lingua inglese, competenze informatiche di base e la patente di guida B.

Anche in questo caso, la candidatura deve essere inviata tramite il Portale InPA entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando (15 dicembre), con un contributo di partecipazione di 10,33 euro. Entrambi i concorsi prevedono la valutazione dei titoli e prove d’esame specifiche, finalizzate a selezionare le professionalità più qualificate e idonee a contribuire in modo concreto allo sviluppo e al funzionamento dell’ente. I bandi integrali sono consultabili sul Portale InPA e sul sito istituzionale del Comune di Castellammare del Golfo all’indirizzo www.comune.castellammare.tp.it