Il centrosinistra ha detto sì al progetto di Andreana Patti a sindaca della Città di Marsala

Il centrosinistra marsalese si è pronunciato unito. Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista e più a sinistra Rifondazione Comunista, si sono incontrati, in più occasioni, con il movimento civico “Si muove la Città” rappresentato da Andreana Patti. Gli incontri, caratterizzati da un clima di collaborazione e confronto costruttivo, hanno posto al centro la definizione di un programma condiviso capace di offrire a Marsala un progetto di governo alternativo e davvero progressista. “Le forze politiche e civiche presenti hanno espresso una chiara distanza dalle politiche dell’attuale Amministrazione comunale, ritenute prive di visione, partecipazione e attenzione ai bisogni reali della comunità – si legge nella nota condivisa -. Nel corso delle riunioni, sono stati affrontati diversi punti qualificanti di un’agenda amministrativa orientata all’attuazione di politiche innovatrici e riformiste, alla concreta realizzazione degli interessi pubblici, alla giustizia sociale, ambientale e generazionale, fra cui: il coinvolgimento delle contrade nella vita pubblica e nella gestione cittadina, anche con l’istituzione dei consigli di quartiere e la diffusione di servizi dislocati; dare sostegno alla povertà, anche attraverso la lotta all’evasione; piano rifiuti fondato su tracciabilità, premialità e continua sensibilizzazione alla raccolta differenziata; consumo di suolo zero e rigenerazione urbana sostenibile, privilegiando il recupero degli edifici esistenti; tutela del paesaggio come bene collettivo; impianto diffuso di alberi; clausole sociali negli appalti comunali, per garantire salari dignitosi, contratti regolari e sicurezza sul lavoro; risoluzione della crisi idrica e lotta alla desertificazione; ridare dignità di Riserva naturale allo Stagnone; attivazione del welfare di prossimità; sicurezza attraverso attività di prevenzione della criminalità e dei disagi sociali, tutela del commercio di prossimità, intensificazione dell’illuminazione cittadina”.

In vista delle prossime amministrative del 2026 le forze politiche intendono costruire, insieme a “Si muove la Città”, una proposta politico-amministrativa unitaria e progressista, aperta alle reti civiche ed ai moderati, per la candidatura di Andreana Patti a Sindaca della città di Marsala.