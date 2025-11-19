Atletica: la Marsala Doc fa bene da Palermo a New York

Domenica di emozioni per gli atleti della Polisportiva Marsala Doc. A Palermo in sei hanno partecipato alla maratona e in 25 alla mezzamaratona. I migliori Dario Stracquadanio (tempo: 3:30:36) Gianpaolo Graffeo (3:33:49) in primato personale e Michele D’Errico (3:41:54) primo nella sua categoria d’età (SM70). Tra i marsalesi, a tagliare il traguardo anche Vito D’Errico, Ninni Puglia, Ignazio Abrignani (vittima di infortunio).

Nella “mezza” a rappresentare la società del presidente Filippo Struppa sono stati Fabio Sammartano (1:30:52), Vincenzo Parisi (1:41:56), Nino Genna (1:43:18), Ignazio Cammarata, Giuseppe Milazzo, Nino Cusumano, Angelo Sances, Antonio Pizzo, Giuseppe Mezzapelle, Vito Tumbarello, Giuseppe Cerame, Vincenzo Contrino, Matilde Rallo, Pietro Sciacca, Mimmo Ottoveggio, Michele Marino, Antonino Chirco, Gioacchino Sorrentino, Antonio Vatore, Pino Valenza, Antonio Tumbarello, Santino Nizza, Vincenzo Tramati, Salvatore Bevilacqua e Claudia Tumbarello. Alla Maratona e Mezza maratona di Verona hanno corso Michele Galfano (2:44:38), Damiano Ardagna (3:41:57) e Nicola Palmeri. Alla Maratona di Ravenna hanno partecipato il veterano Ignazio Abrignani (3:52:27), Nino Cusumano (3:58:39), Pino Valenza, Pietro Sciacca e Lara Saladino e alla “Mezza” hanno ben figurato Salvatore Bevilacqua e Anna Maria Gentile. Marsala Doc anche alla Maratona di New York con Gianni Sorrentino e Vincenzo Parisi. Intanto, sono già aperte le iscrizioni alla seconda Sigel Marathon di Marsala, in programma per il 26 aprile 2026.