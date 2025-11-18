Pietro Tarantino è il nuovo allenatore dell’Accademia Trapani. Già questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento in vista della gara interna di domenica prossima 23 novembre (ore 14.30) contro il Montelepre nel Campionato di Eccellenza. Nato a Palermo l’8 marzo 1972, ha vissuto una lunga carriera da calciatore, nella quale ha vestito le maglie, tra le altre, di Catania, Palermo. Trapani e Turris.

Robusta la sua esperienza da tecnico: ha seduto, infatti, tra le altre, sulle panchine di Parmonval, Villabate (vittoria del campionato di Promozione), Città di Caccamo (playoff in Eccellenza), Leonfortese, Monreale, Mazara, Marineo, Alcamo e Casteldaccia. Queste le prime parole di Pietro Tarantino: “Sono felice di questa nuova esperienza e ringrazio il club che ha avuto fiducia in me. La prima cosa da fare sarà lavorare sulla testa dei ragazzi”.