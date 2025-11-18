Minicar colpita da un sasso: 14enne sfiora la tragedia a Marsala

Ci era giunta notizia di un giovane coinvolto in un episodio spiacevole a Marsala lo scorso 13 novembre. Ed oggi arriva la conferma: l’episodio è di estrema gravità e si è verificato nel primo pomeriggio nei pressi di un supermercato di via Trieste. Un ragazzo di 14 anni, alla guida di una minicar, secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica da parte della Polizia di Stato, si vede colpito da un grosso sasso avvolto in un guanto da lavoro che pare sarebbe stato scagliato contro il veicolo mentre percorreva la strada. L’impatto ha mandato in frantumi il parabrezza all’altezza del volto del giovane conducente che solo per puro caso non è stato colpito.

Nonostante il rischio altissimo, il ragazzo è riuscito a fermare la minicar senza riportare ferite fisiche, rimanendo però visibilmente scosso dal violento impatto. “Alcuni presenti avrebbero notato nella zona una persona sospetta, ma al momento nessuna pista è confermata e gli investigatori stanno lavorando con la massima riserbatezza”, ci dice I. Z. testimone dei fatti. Intanto la polizia ha avviato un’indagine approfondita per identificare l’autore del gesto e chiarirne le motivazioni, anche attraverso l’analisi di eventuali immagini di video-sorveglianza e la raccolta di testimonianze.