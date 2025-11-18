Marsala: al Liceo Scientifico un incontro dedicato ai diritti umani

Il Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala conferma la propria attenzione al tema dei diritti umani, che negli ultimi anni è tornato ad assumere un ruolo di primo piano nel dibattito pubblico. In quest’ottica, nell’ambito del ciclo di incontri “Universo Contemporaneo. Incontri sui grandi temi del presente per imparare a leggere la complessità”, il dipartimento di scienze giuridiche ha organizzato la presentazione del libro “Diritti Umani. Il pane della civiltà”, curato dal professore Leonardo Di Franco.

Presidente del Consiglio d’amministrazione dell’Accademia delle Belle Arti di Palermo, nonché docente di diritto ed economia alle scuole superiori, Di Franco si è soffermato sulle varie tappe che hanno portato all’affermazione del diritto internazionale nella seconda metà del ‘900, ritenuto uno strumento strategico per favorire la cooperazione e la giustizia nel mondo dopo gli orrori dei totalitarismi e delle due Guerre Mondiali. L’iniziativa è stata riservata agli studenti delle quinte classi del Liceo, che hanno mostrato grande interesse verso la tematica, rivolgendo diverse domande al professore Di Franco. Ne è scaturito un dibattito che ha consentito una profonda riflessione sul ruolo centrale del diritto internazionale nella crescita delle civiltà democratiche del Dopoguerra, ma sulle nuove sfide del nostro tempo.