La Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 arriva in Sicilia: si parte da Castelvetrano

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 farà tappa in Sicilia e anche nel trapanese dal 15 al 19 dicembre 2025, attraversando 29 comuni e toccando otto siti riconosciuti dall’Unesco. L’annuncio arriva dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che ha reso noto il dettaglio dell’itinerario. Il percorso inizierà lunedì 15 dicembre da Castelvetrano e proseguirà verso Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e Monreale, per poi concludere la giornata a Palermo. Martedì la Fiamma passerà da Cefalù, Enna e Piazza Armerina, raggiungendo successivamente Caltanissetta e volando poi a Lampedusa. Da lì riprenderà verso Agrigento, Licata, Gela, Caltagirone e Ragusa. Il viaggio continuerà lungo la costa fino a Marzamemi e Porto Palo, approdando infine a Noto. Il penultimo giorno il percorso si dirigerà verso Priolo Gargallo, Augusta e Lentini, per poi attraversare l’entroterra fino a Nicolosi e addentrarsi nel Parco dell’Etna. Nell’ultima giornata in Sicilia, la Fiamma raggiungerà Acireale, proseguirà per Giarre e Taormina e si concluderà a Messina, ultima tappa del tragitto regionale.