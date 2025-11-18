Camper dell’Asp in aziende e cantieri per promuovere la sicurezza sul lavoro

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp Trapani organizza l’iniziativa “Camper per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro” in programma per quattro giornate, da martedì 18 novembre a giovedì 4 dicembre. Lo scopo sarà quello di informare, formare e assistere datori di lavoro e lavoratori per ridurre le diseguaglianze nell’accesso alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro. Il camper itinerante dell’ASP effettuerà delle soste in aziende agricole, cantieri edili, mercati, centri civici e scuole professionali, effettuando mini-workshop su sicurezza ed ergonomia, effettuando sessioni di informazione su stress da lavoro-correlato e patologie professionali e, ancora, procedendo alla distribuzione di materiale informativo e linee guida operative. Fornirà anche consulenza diretta con esperti di prevenzione e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, concludendo con brevi dimostrazioni pratiche sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuali.

L’iniziativa rientra nel Piano Regionale di Prevenzione dell’Assessorato alla Salute, e sono previste diverse azioni. Quella sull’“Equità” si propone di orientare le strategie di prevenzione secondo criteri di giustizia e inclusione, valorizzando l’attenzione alla diversità e alla personalizzazione degli interventi, promuovendo una cultura organizzativa consapevole. L’intento è quello di garantire pari opportunità di accesso alla prevenzione, alla formazione e alla tutela di salute e sicurezza sul lavoro, tenendo conto delle diverse condizioni di vulnerabilità dei lavoratori, e adottando misure differenziate in base ai bisogni, affinché ciascun lavoratore possa raggiungere lo stesso livello di sicurezza e protezione. Sono quattro le date previste: martedì 18 novembre l’iniziativa dell’Asp raggiungerà i territori di Campobello di Mazara, Castelvetrano e Mazara, giovedì 20 novembre Poggioreale, Salaparuta, Partanna e Santa Ninfa, martedì 25 novembre, Marsala e Petrosino e, infine, martedì 2 dicembre Salemi, Vita e Gibellina.