Schiacciante vittoria del Palermo Women sulla giovane Virtus Femminile Marsala

La giovane formazione della Virtus Femminile Marsala ha affrontato il Palermo FC Women nella 5ª giornata di Campionato Serie C Femminile Nazionale, gara però vinta dalle rosanero grazie ai goal di Priolo, Coco, Viscuso I, Tarantino e Scalici. Al termine del match, la tecnico azzurro Valeria Anteri commenta: “Stesso risultato di domenica scorsa a nostro sfavore, però la differenza tra domenica scorsa e questa domenica è stato sicuramente l’atteggiamento. Questa domenica le mie ragazzine sono cresciute ulteriormente. Peccato per un paio di tiri che abbiamo sbagliato e qualche piccolo errore su cui abbiamo preso gol, però devo dire che rispetto a domenica scorsa almeno la squadra in campo c’era e ha giocato in entrambe le metà campo. Ricordo sempre la gioventù, quindi ci sta. Ci stanno gli errori, ci stanno questi attimi di smarrimento, però siamo qui per lavorarci e se si continua in questa maniera vuol dire che abbiamo fatto un bel lavoro. Andremo in campo anche questa settimana per migliorare ulteriormente qualche altra cosa. Sono fiduciosa nelle mie ragazze e sono soprattutto orgogliosa di come questa domenica hanno affrontato una squadra di caratura sicuramente superiore come il Palermo. Sono sempre convinta che la squadra debba mostrare ancora il suo meglio.” La Virtus Femminile Marsala ora si prepara al prossimo appuntamento in casa, domenica 23 novembre contro la formazione del Colleferro Calcio.