La Sigel Seap Marsala Volley si arrende alla SMI Roma Volley

Niente da fare per la Marsala Volley contro la SMI Roma Volley nell’8° giornata del Campionato serie A2 Tigotà di Volley femminile. Al PalaSanCarlo di Marsala finisce 1-3 (29/27, 22/25, 22/25, 18/25) in un match combattuto, soprattutto nei primi due set, poi Roma cambia ritmo e conquista tre punti pesanti. Il primo set, combattutissimo, si decide ai vantaggi, Marsala è più cinica nei palloni finali e si porta avanti 27-29. La reazione delle romane è immediata, nel secondo parziale ritrovano ordine, precisione e aggressività, aggiudicandosi il set 22-25 riportando la sfida in equilibrio. A divertire il pubblico marsalese è una pallavolo rapida, ricca di capovolgimenti di fronte, con difese al limite e attacchi potenti che tengono alta l’intensità della gara.

Dal terzo set, però, il match cambia inerzia. La SMI Roma Volley accelera, trovando una maggiore continuità al servizio e un’efficacia più costante nelle soluzioni offensive. Le capitoline replicano il punteggio del secondo set, 25-22, dimostrando lucidità nei momenti chiave e solidità nei lunghi scambi che hanno caratterizzato la frazione. Il quarto parziale segue lo stesso copione: equilibrio nelle prime battute, poi Roma piazza un break di 5-6 punti che indirizza definitivamente il set. Marsala tenta di rientrare, ma le ospiti mantengono salda la guida del parziale e chiudono 18-25, conquistando l’intera posta in palio. Una vittoria che pesa positivamente per la stagione delle romane, proiettandole nella corsa alle Final Eight di Coppa Italia, mentre per la Sigel Seap Marsala Volley il pensiero corre a voltare rapidamente pagina provando, la settimana prossima, a chiudere al meglio il girone di andata nell atrasferta a Concorezzo, in un match che assume valore fondamentale per ritrovare fiducia e consolidare il percorso in campionato. Sarà una sfida impegnativa, ma anche l’occasione per rimettere in campo determinazione e identità dopo un passo falso che la squadra vuole subito lasciarsi alle spalle.