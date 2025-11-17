La Primavera Marsala vince a Terrasini 2 a 1

Buon risultato della Primavera Marsala al “Renzo Lo Piccolo” di Terrasini vincendo 2-1 contro i locali nel match di Prima Categoria, risultato che non esprime l’ampiezza di una prestazione che ha segnato un deciso miglioramento tecnico-tattico rispetto all’ultima nefasta uscita dei biancazzurri marsalesi. “Certo, non tutto è stato fatto come dovevamo – afferma il tecnico Matteo Gerardi -, il goal loro annullato ha pareggiato quello annullato a noi, entrambi giustamente, ma in quell’occasione si è riaffacciata una leggerezza di atteggiamento che a me proprio non piace. Non mi piaceva da giocatore, ancor meno mi piace oggi che siedo in panchina. E, tuttavia, ripeto ai miei collaboratori che questo è lo scotto da pagare per aver deciso di mettere alla prova ragazzi formidabili, con caratteristiche tecniche e atletiche di tutto rispetto, ma ai quali manca una profonda esperienza dei campi di questa categoria”.

Per Angelo Sandri la sensazione è duplice, e spesso contraddittoria: “… un po’ dí insofferenza nostra, lo devo ammettere, nel vedere errori che, di tanto in tanto, rischiano di vanificare la bella prestazione comunque offerta. Ma anche la soddisfazione di vederli crescere agonisticamente giorno per giorno, domenica dopo domenica. Non è un caso che molti dei ragazzi che sono passati di qui poi vanno a fare i titolari in formazioni anche più blasonate della nostra”. Infine, due parole sul prossimo appuntamento in casa del Corleone. A parlare è di nuovo Gerardi: “Al di là della buona formazione che andiamo ad affrontare, questi ragazzi devono acquisire una certa sicurezza anche fuori dalle mura domestiche. È da lì, da una condizione mentale più solida che si parte per metter a frutto tutto il lavoro svolto durante la settimana. Ci servono punti e i ragazzi lo sanno”.