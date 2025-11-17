Pensioni eque, Spi Cgil informa i cittadini in sei comuni trapanesi

Lo Spi Cgil organizza cinque giorni di volantinaggio nelle piazze del territorio trapanese. “La lotta non ha età” è lo slogan del sindacato con cui i pensionati scenderanno in piazza il 12 dicembre, per lo sciopero generale indetto dalla Cgil. Per illustrare le ragioni dello sciopero lo Spi, insieme alla Cgil, terrà, da domani e fino al 22 novembre, una serie di volantinaggi nel territorio trapanese. Si comincia domani, alle 9, a Castelvetrano, al mercatino, in piazza Giangiacomo Ciaccio Montalto, mentre il 19 novembre, sempre con inizio alle 9, si terrà il volantinaggio nel centro storico di Alcamo.

Il programma prevede il 20 novembre, sempre alla stessa ora, i volantinaggi a Marsala e a Mazara del Vallo, per le vie dei centri storici. Venerdì 21, a partire dalla 9, ci si sposterà a Castellammare del Golfo in corso Garibaldi e, infine, il 22 novembre, alle 18, a Trapani, in via Garibaldi 77, dinnanzi la sede della Camera del Lavoro. “Scenderemo in piazza – dice il segretario provinciale dello Spi Cgil Franco Colomba – per chiedere un Paese più equo, in cui le esigenze delle persone, dei pensionati, degli anziani e di tutti i cittadini con fragilità siano anteposte alle spese militari. Mentre il Governo investe nelle armi, noi difendiamo le persone e i loro diritti”.