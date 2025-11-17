A1 Pallamano: Erice vittoriosa sul campo della Cellini Padova

L’Handball Erice vittoriosa sul campo della Cellini Padova continuando così la sua marcia nel Campionato di Serie A1 di Pallamano femminile. Una gara, valida per il nono turno, che ha visto le Arpie creare il break decisivo dopo i primi minuti di gioco del secondo tempo, controllando il resto del tempo. Con questo risultato, la Ac Life Style sale in vetta alla classifica in solitaria, in attesa dei recuperi di Brixen e Salerno che potrebbero raggiungere le ericine a 16 punti. Erice inizia bene sul campo di Padova portandosi subito sul 1 a 2. Le padroni di casa ribaltano grazie a due reti in pochi secondi, Manojlovic sigla il pareggio. Nardomarino segna spesso con Padova che sfrutta la giocatrice in più ma Losio, Dalle Crode e Cabral Barbosa spingono per le Arpie che tornano avanti. Erice allunga ancora con due ottimi contropiedi, i ritmi aumentano e la squadra di Bruno Tronelli si porta sul 7 a 15. Negli ultimi 10 minuti della prima frazione, Padova risale la china, si porta sul -5 costringendo Tronelli al timeout. Iacovello si fa sentire tra i pali, Losio chiude la prima frazione sul 12 a 18 per Erice.

Nel secondo tempo, Erice allunga nuovamente con Gandulfo (13-21). Losio segna, il Cellini sbaglia ancora e Pessoa insiste: +8. Il ritmo aumenta con entrambe le squadre che salgono di livello: Barbosa e Losio concretizzano il 18 a 28. Ghonim prova a ricucire con due 7 metri, Padova non sfrutta la superiorità numerica per un due minuti di Manojlovic, Meneghini sigla il -7 e sospensione per Tronelli. Manojlovic si fa subito perdonare con un’ottima rete dal centrodestra, Sablic punisce Padova e le Arpie vanno sul 21 a 30. Pessoa si esalta in contropiede prima e a difesa schierata dopo, Montero e Ghonim segnano per le padroni di casa ma il tempo è sempre meno: 23 a 33. Le reti di Nardomarino, Gandulfo e Sablic chiudono la gara su 25 a 36.