Derby alla Nuova Pallacanestro Marsala: Vieversys superstar, grande prova corale dei biancazzurri

Serata da incorniciare per la Nuova Pallacanestro Marsala, che davanti al pubblico di casa conquista la vittoria nel sentito derby con Virtus Trapani, chiudendo la gara con il punteggio finale di 78-66. Un match combattuto sin dalle prime battute, in cui i ragazzi di coach Grillo si sono imposti per intensità e determinazione, regalando ai tifosi momenti di grande entusiasmo e confermando la crescita del gruppo marsalese. La partita si è sviluppata su ritmi elevati, con Marsala padrona del campo nei due quarti iniziali: parziali eloquenti (Q1: 25-16, Q2: 22-15) che hanno subito indirizzato la gara verso la formazione biancazzurra. Le reazioni di Trapani nel terzo periodo (Q3: 11-13) sono state prontamente arginate dalla difesa ordinata e dalle ripartenze dei marsalesi, che hanno chiuso il quarto finale con un solido 20-22, amministrando il vantaggio fino alla sirena. Mattatore della serata è stato il lituano Justas Vieversys, autore di una prestazione davvero sontuosa: 29 punti in 30 minuti, a cui si aggiungono giocate di qualità e carattere che hanno dato la scossa nei momenti più delicati della sfida. Vieversys si conferma leader assoluto, decisivo su entrambi i lati del campo e sempre pronto a prendersi responsabilità importanti. Decisivo anche l’apporto degli altri componenti della rosa, ognuno protagonista in difesa e con giocate di sacrificio in attacco.

Questa vittoria testimonia il grande lavoro svolto in allenamento e la voglia di crescere di una squadra che, settimana dopo settimana, dimostra qualità, entusiasmo e grande coesione. Da rimarcare il calore dei tifosi, autentico “sesto uomo” che ha sostenuto i giocatori fino all’ultimo pallone. Il prossimo appuntamento sarà fondamentale per dare continuità e mantenere alto il morale di un gruppo che sa emozionare e divertire la città di Marsala.