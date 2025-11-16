Si ferma a Roma la striscia positiva del Futsal Mazara

Dopo tre vittorie consecutive, arriva una battuta d’arresto per il Futsal Mazara. La squadra di mister Bruno cade a Roma sul parquet della History Roma 3Z, che si impone 3-1 facendo valere il fattore campo e l’assoluto bisogno di punti derivante da una classifica deficitaria. Prima buona occasione del match per i mazaresi: Buscaglia protegge palla e serve l’accorrente Joao, botta respinta con i piedi da Cerulli. Dall’altra parte, capitolini pericolosi con Di Tata, si oppone Danek. Il portiere ceco si rivela decisivo anche con un’uscita al limite dell’area per anticipare la conclusione di un avversario, mentre in avanti la formazione siciliana sciupa un’ottima ripartenza con Alves che, servito da Bruno, manda a lato. A metà del primo tempo, padroni di casa pericolosi con De Souza, che supera Danek e da posizione defilata coglie il palo esterno. I gialloblu provano a rispondere con una botta di Falasca sugli sviluppi di un corner, palla sul fondo. Si gioca su ritmi piuttosto compassati, gara molto equilibrata che non si sblocca. A circa 2’ dall’intervallo, si accende la sfida, i padroni di casa ci provano con Vicalvi, i mazaresi rispondono prima con Bruno, poi con Falasca che si vede respingere il pallone sulla linea da Di Tata e infine con Buscaglia, che trova la deviazione di Cerulli. Negli ultimi secondi della prima frazione, il Futsal Mazara troverebbe il vantaggio con un sinistro di Buscaglia, ma la direzione arbitrale ravvisa un fallo e non convalida. A 7 secondi dal riposo, i padroni di casa la sbloccano, Di Tata parte da metà campo e, complice una deviazione, batte Danek per l’1-0.

Futsal Mazara che comincia la ripresa a spron battuto, per provare subito a riequilibrare la contesa. I mazaresi arrivano piuttosto pericolosamente alla conclusione con Bruno, sul quale si immola Da Souza. I capitolini attendono le iniziative dei siciliani, che si riaffacciano in avanti con Rivella, decisiva l’opposizione di Cerulli. I romani sfiorano il bis con un lancio lungo per Carzedda, che però a tu per tu con Danek sciupa. Siciliani che ci provano su punizione, ma è ancora la squadra romana a sfiorare il bersaglio grosso, con Di Tata, il cui destro finisce sul palo. L’episodio sembra scuotere la formazione di mister Bruno, che prova ad accelerare con i tentativi di Rivella e Falasca, ma si chiude bene la difesa locale. Giubilei prova a dare la scossa ai suoi con una botta su punizione, ci mette le dita Danek, mentre tra i gialloblu capitan Alves prova a servire l’accorrente Agugliaro, provvidenziale la chiusura di Giubilei. A 6’ dal termine, Falasca rimedia il secondo giallo e lascia così i suoi in inferiorità numerica. Ne approfittano i padroni di casa che trovano il raddoppio con una conclusione di Giubilei e la sfortunata deviazione di Bruno nella propria rete. Mister Bruno si affida così al power play nel tentativo di rimettere in piedi la gara, Fazziani viene espulso per doppia ammonizione e il Futsal Mazara dimezza le distanze con Rivella, il quale centra il bersaglio grosso col mancino. Il Futsal Mazara continua a spingere anche nel finale di gara con il portiere di movimento, ma Cerulli riporta i suoi sul +2 direttamente su rinvio a porta vuota a pochi secondi dalla sirena finale. Adesso la testa del gruppo di mister Bruno è già rivolta a sabato 22 novembre, quando al Palasport di Mazara arriverà la Gear Piazza Armerina e i gialloblu ritroveranno il calore delle mura amiche dopo due trasferte consecutive.