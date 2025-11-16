Il diacono Alessandro Pulizzi assegnato dal Vescovo alla Chiesa Madre di Marsala

Il diacono permanente Alessandro Pulizzi è stato assegnato alla Chiesa mMdre di Marsala. Lo ha disposto il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella: il diacono marsalese dovrà prestare il suo lavoro alla Matrice, dove collaborerà col parroco don Marco Renda. Sino a ora Pulizzi ha svolto il suo servizio nella parrocchia Maria Ss. delle Grazie al Puleo, insieme al parroco don Davide Chirco. Alessandro Pulizzi è stato ordinato diacono nel 2022 dal Vescovo monsignor Domenico Mogavero, dopo un lungo e impegnativo percorso di discernimento e di formazione teologica e personale.

(in foto Alessandro Pulizzi con la moglie Anna)