Scintilla nel Trapani, Capuano contro Antonini: “Esperienza vergognosa, quattro vigliacchi”

L’ex allenatore del Trapani Ezio Capuano non le manda di certo a dire sull’ambiente granata che ha frequentato per poco da allenatore del 1905. Protagonista della travagliata stagione 2024-25 e oggi alla guida del Giugliano, Capuano è infatti di nuovo in rotta di collisione con il presidente granata Valerio Antonini. Una tensione che affonda le radici nell’esonero del tecnico, accompagnato da un contenzioso legale: la società lo accusò di “grave e constatata inadempienza contrattuale” e di aver creato fratture nello spogliatoio, mentre Capuano ha sempre respinto ogni addebito. La disputa si chiuse formalmente con la sentenza del collegio arbitrale, che respinse il ricorso del Trapani dopo il suo passaggio al Giugliano.

A riaccendere il caso sono però state le ultime dichiarazioni dell’allenatore, rilasciate a Il Mattino. Capuano ha definito la sua esperienza a Trapani “vergognosa”, sostenendo che quel periodo lo avrebbe spinto persino a pensare di lasciare il calcio. Ha poi puntato il dito contro alcuni membri dell’ambiente granata, definendoli “quattro mocciosi, quattro vigliacchi che non c’entrano nulla con questo mondo”. Parole dure, destinate inevitabilmente a far rumore. La replica di Valerio Antonini non si è fatta attendere. Il presidente del Trapani ha contestato nettamente la versione dell’ex tecnico, precisando che Capuano sarebbe stato “pagato fino all’ultimo centesimo, quasi 9.000 euro netti al mese, pur stando comodamente a casa”. Antonini ha inoltre annunciato l’avvio di una diffida legale, chiedendo a Capuano di smettere di citare la società e i tesserati della passata stagione. Il patron ha poi affidato ai social un messaggio lapidario, che chiude idealmente il suo intervento: “Fatti la tua vita lontano da noi e non ci rompere le scatole”. Questo nuovo scambio di accuse dimostra come il rapporto tra Capuano e il Trapani resti profondamente logorato. Nonostante le vicende sportive e giudiziarie appartengano ormai al passato, ogni dichiarazione da una parte o dall’altra sembra riaprire ferite mai del tutto rimarginate.