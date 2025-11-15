Sindacati: la Cna di Trapani prima in Italia

È CNA Trapani la prima in Italia, tra tutte le Cna territoriali, per crescita associativa. È stato annunciato nell’ambito della cerimonia di premiazione organizzata da CNA nazionale presso l’Auditorium di Roma, contestualmente all’evento “Sosteniamo il futuro del Paese” dedicato alle politiche associative.

A consegnare la targa premio al Presidente e al Segretario della CNA Trapani, Giuseppe Orlando e Francesco Cicala, sono stati i vertici nazionali, il Presidente Dario Costantini e il Segretario Otello Gregorini.

“Un traguardo che è frutto del lavoro di squadra che portiamo avanti ormai da anni- dichiarano il Presidente e il Segretario di CNA Trapani, Giuseppe Orlando e Francesco Cicala- Ringraziamo tutti i dirigenti, i funzionari e partner, con cui lavoriamo quotidianamente e in sinergia per offrire supporto alle imprese del territorio, sia in termini di rappresentanza che nei molteplici servizi che offriamo con dedizione e passione”.

Gli associati di tutta la provincia tra artigiani e imprenditori.

La Cna Trapani vanta al momento oltre 2.500 associati – tra artigiani e imprenditori di differenti settori- in provincia di Trapani.

“Il fatto che una Cna territoriale della Sicilia possa crescere in percentuale anche più di una città metropolitana del nord Italia, alimenta in noi orgoglio ma accresce anche il nostro senso di responsabilità nei confronti di chi fa impresa. Questi ultimi sanno di avere dalla loro parte un alleato importante nella crescita e nello sviluppo dell’economia del territorio”.

Già negli anni trascorsi CNA Trapani è stata più volte premiata tra le CNA territoriali più virtuose, pur non ottenendo il primo posto assoluto come quest’anno: nel 2023 e nel 2024 era arrivata tra le prime dieci d’Italia per crescita associativa.

“È la prova tangibile che la nostra è una crescita costante e continuativa, frutto di pianificazione e organizzazione- concludono i vertici di CNA Trapani- Segno che abbiamo la volontà di migliorare sempre e più. A proposito desideriamo ringraziare anche tutti gli imprenditori che hanno riversato fiducia nella nostra associazione”.