Petrosino: come presentare le domande per richiedere il bonus bebè 2025

A Petrosino domande aperte per i nati da ottobre a dicembre 2025 al fine di ricevere il bonus bebè. Il Comune – a seguito della comunicazione dell’Assessorato Regionale della Famiglia – comunica che dal 15 novembre 2025 è possibile presentare domanda per il bonus di 1.000 euro destinato ai bambini nati tra ottobre e dicembre 2025.Le istanze devono essere consegnate entro il 28 febbraio 2026. I requisiti principali sono: cittadinanza italiana/comunitaria o, per gli extracomunitari, permesso di soggiorno valido; residenza in Sicilia al momento della nascita o dell’adozione (per extracomunitari: residenza da almeno 12 mesi); nascita del bambino in Sicilia, ISEE del nucleo familiare non superiore a 10.140 euro. Come presentare la domandaLa richiesta, su modello regionale, va presentata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. Questi i documenti da allegare: documento di identità, attestazione ISEE, permesso di soggiorno (se extracomunitari), eventuale provvedimento di adozione. Per chiarimenti e assistenza è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.