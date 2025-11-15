Interventi nelle strade provinciali del Trapanese. Importi e arterie interessate

“Fratelli d’Italia della provincia di Trapani, attraverso i consiglieri del Libero Consorzio Comunale Giusy Corbo e Maurizio Miceli, esprime il proprio sentito ringraziamento al Governo della Regione Siciliana e in particolare all’Assessore Regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Alessandro Aricò, per l’importante intervento finanziario destinato alla manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria provinciale.

Grazie a un impegno concreto e costante del Governo regionale verso il territorio trapanese, sono stati finanziati 4 progetti per un importo complessivo pari a € 4.881.167, pari all’8,7% del totale regionale”.

Quali sono le strade provinciali interessate ai lavori



€ 1.792.167,42 Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 21 “Trapani–Marsala”

€ 1.690.000,00 Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 7 “Del Sapone”

€ 1.196.000,00 Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 58, dall’innesto con la SS 115 alla S.P. 29 Trapani–Salemi

€ 203.000,00 Lavori di riqualificazione del manto stradale della via Palermo – S.P. 52 nel territorio di Buseto Palizzolo

«Si tratta di interventi strategici – dichiarano Corbo e Miceli – che daranno risposte concrete ai cittadini, alle imprese e a tutti coloro che quotidianamente percorrono queste arterie fondamentali per la mobilità e per il tessuto economico della nostra provincia. La sicurezza stradale e la qualità delle infrastrutture rappresentano priorità che Fratelli d’Italia continua a portare avanti con determinazione».