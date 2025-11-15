Castellammare ricorda i marinai scomparsi in mare il 16 novembre

L’Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo celebra la giornata in memoria dei marinai scomparsi in mare. Nella ricorrenza del 71° anniversario del naufragio del peschereccio Santissimo Salvatore”, il 16 novembre, alle ore 10.30, nel cimitero comunale, sarà scoperta una lapide in memoria delle vittime davanti la “Fossa marinara” Alle ore 16.30, il sindaco Giuseppe Fausto ed il presidente del consiglio comunale Giuseppe Ancona, deporranno una corona d’alloro sul monumento di piazza Petrolo dedicato a tutti i dispersi, vittime del mare. Alle ore 17.30 sarà celebrata una messa in ricordo delle vittime del mare a cura della congregazione dei marinari “Maria Santissima del Paradiso” nella chiesa delle Anime Sante del Purgatorio (Santa Lucia).

Il 16 novembre del 1954 un motopeschereccio partito dal porto di Castellammare si inabissò e morirono otto marinai (7 castellammaresi e 1 trapanese) tra i quali anche un bambino di 12 anni: Giuseppe Di Capua, Giuseppe Rossello, Salvatore Belnome, Leonardo Buccellato, Pietro Scarcella, Antonino Benzio, Antonino Ritondo, Pietro Benzio (12 anni). Realizzata nel 2001, l’opera commemorativa dello scultore Domenico Zora collocata in piazza Petrolo raffigura una barca che cola a picco nel mare agitato e il dolore dei parenti delle vittime del naufragio.