A Trapani l’evento “Donne in canoa: sì alla vita, no alla violenza”

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere, la Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani ospiterà domani, 15 novembre, l’evento “DONNE IN CANOA: SI ALLA VITA, NO ALLA VIOLENZA”. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e ai giovani, propone lo sport come strumento di contrasto e prevenzione della violenza, promuovendo un messaggio di forza e rinascita. La mattinata avrà inizio alle ore 9 con “Donne in Rosa”, una prova dimostrativa della sezione canoa-canotaggio, seguita dai saluti istituzionali di Piero Culcasi, presidente della sezione di Trapani della LNI che dichiarato: «Questo evento incarna perfettamente la missione sociale della Lega Navale: non solo promuovere la cultura del mare e degli sport nautici, ma essere un presidio attivo e partecipe nella comunità trapanese. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione la nostra sede e il nostro spirito associativo per veicolare un messaggio così cruciale come il contrasto alla violenza di genere. Il mare, con la sua forza purificatrice, e lo sport, con i suoi valori di rispetto e collaborazione, diventano metafore potenti per dire insieme ‘Sì alla vita, No alla violenza’. È nostro dovere, come associazione radicata nel territorio, creare occasioni di riflessione, sensibilizzazione e cambiamento culturale».

A moderare l’incontro sarà Maria D’Amico, Presidente dell’Associazione AMMI-Donne per la salute di Trapani. Seguiranno poi gli interventi di esperti che affronteranno il tema da diverse angolazioni: Giampiero Montanti parlerà de “Lo sport come catalizzatore di cambiamento culturale”, mentre le Arianna Ranno ed Elena Gigante approfondiranno il rapporto tra “I giovani e la violenza di genere”. Spazio anche all’analisi territoriale con Rosa Pollina, che illustrerà “La violenza di genere in Provincia di Trapani” con un focus sul ruolo primario del Pronto Soccorso, e a Catia Morellato, che porterà l’esperienza de “La Stanza Rosa” nella Provincia di Treviso. Un momento di confronto sarà dedicato alla sinergia tra queste due realtà italiane, lontane ma accomunate dalle stesse problematiche. La mattinata si concluderà con la lettura di pagine tratte dal libro “Sono io che vi chiamo” di Giampiero Montanti, a cura della giornalista Ornella Fulco. L’appuntamento è presso la sede della Lega Navale Italiana in via Lutazio Catulo – Lazzaretto, Trapani.