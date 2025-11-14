Pallamano: Erice vince il recupero contro Cassano Magnago

L’Handball Erice vince nel recupero della gara dell’ottavo turno del Campionato di Serie A1 di Pallamano femminile. La vittoria con Cassano Magnago, vissuta con la giusta concentrazione dalla AC Life Style Handball Erice, costituisce il miglior viatico dopo giorni molto intensi con tante gare in poco tempo: prima la doppia sfida europea, poi il campionato con il recupero odierno. Lucia Dalle Crode inizia bene segnando due reti, Cabral Barbosa approfitta di un contropiede e le Arpie volano sul 3 a 0. Colloredo prova a risollevare le sorti di Cassano con tre gol consecutivi. Losio inchioda dopo la seconda fase: timeout Kolec. La gara è molto equilibrata, le due squadre non riescono a fare lo strappo. Cassano prova a mischiare le carte giocando con 7 giocatrici in attacco, in alcune occasione riesce ma Erice copre bene. Il primo tempo termina sul 14 a 12. Erice inizia meglio nel secondo tempo con Severin che realizza il +4. Cassano rientra sul -2 con Colloredo sugli scudi ma Bernabei, Fanton e Severin segnano: 23 a 19. Pessoa si sposta a fare l’ala e trova i giusti spazi, Manojlovic è super e le Arpie vanno sul massimo vantaggio, +6. Cassano non riesce a recuperare, Erice vince 30 a 23.

La centrale Irene Fanton dichiara: «È stata una buona prestazione di squadra contro Cassano Magnago. Abbiamo avuto qualche momento più complicato, soprattutto nella difesa sul pivot, ma siamo rimaste unite e concentrate dall’inizio alla fine. Credo sia stata una partita positiva. A livello personale sto cercando di ritrovare la forma anche in fase realizzativa, e sono contenta di essere riuscita a dare il mio contributo. Ora ci aspetta una settimana corta ma intensa: oggi il recupero, poi subito in campo domenica contro Padova. Veniamo da giorni impegnativi, ma dobbiamo restare focalizzate. Sappiamo che sarà l’ultimo impegno prima della pausa internazionale, una trasferta da non sottovalutare, e ci arriveremo con la giusta concentrazione».