Paceco: bruciavano rifiuti illeciti in un’area agricola, arrestati due uomini

Due cittadini stranieri di 39 e 56 anni sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Trapani per combustione illecita di rifiuti.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, “espletato nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale sull’Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani”, hanno sorpreso i due uomini in un’area agricola del territorio comunale di Paceco, intenti a bruciare vari rifiuti alcuni dei quali classificati come pericolosi, al fine di smaltirli in illecita maniera.

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco di Trapani che ha permesso di estinguere le fiamme, i due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza, che, ha convalidato l’arresto senza disporre alcuna misura cautelare.