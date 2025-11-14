Nordio “Combattere la corruzione attraverso l’educazione civica”

ROMA (ITALPRESS) – “Nella lotta alla corruzione l’Italia può disporre di un arsenale normativo e l’Europa si è convinta che questo arsenale è numeroso, efficace e può essere preso ad esempio dagli altri Paesi”. Lo ha detto Carlo Nordio, ministro della Giustizia, intervenendo all’apertura del tavolo interistituzionale di coordinamento anticorruzione internazionale. “La lotta alla corruzione, per quanto ci riguarda, è estremamente efficace e completa. Il fenomeno deve essere combattuto sperando di ridurlo al minimo, ma non di può combattere solo attraverso le norme penale, ma soprattutto attraverso l’educazione civica. Se ciascuno facesse il proprio dovere otterrebbe in cambio il rispetto di tutti”, ha aggiunto Nordio.

