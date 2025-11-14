Nasce la “Greeway Elimos Segesta”, la via che attraversa l’antica ferrovia

Da oggi è possibile percorrere la cosiddetta “Greeway Elimos Segesta”, ovvero un nuovo percorso di 10 km lungo l’antica ferrovia a “scartamento ridotto”, Kaggera/Vita/ Salemi. Un percorso storico ricco di emozioni, con paesaggi incantevoli ricchi di architettura ferroviaria e l’archeologia del Parco Archeologico di Segesta ricca di cube e cubicelle, zachie, ulivi millenari, mulini ad acqua, per portarsi fino al centro storico di Calatafimi con i musei, il Castello Eufemio e le chiese, i bevai e le fontane, ed ancora Pianto Romano, il sistema geosito dei Gessi, ecc. “Un ringraziamento all’agenzia del Demanio per la concessione della tratta, al GAL Elimos per aver creduto e finanziato l’opera, agli uffici comunali Territorio e Ambiente Arch. Scandariato per aver curato l’iter burocratico, alle associazioni che sono intervenute insieme a cittadini desiderosi di vedere di nuovo in funzione questa attrazione turistica della nostra città e del territorio trapanese.In bocca al lupo per il futuro del turismo esperienziale calatafimese e trapanese”, afferma il sindaco Francesco Gruppuso.