Coppa Davis, Sonego prende il posto di Musetti per le Finali di Bologna

ROMA (ITALPRESS) – Ci sarà Lorenzo Sonego al posto di Lorenzo Musetti a Bologna. Questa la decisione di Filippo Volandri, capitano del team azzurro di Coppa Davis, per le finali in programma dal 18 al 23 novembre, a Bologna. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta e in chiaro su SuperTennis. Rai 1 si aggiungerà nella trasmissione degli incontri dell’Italia in semifinale e in finale nel caso in cui gli azzurri riuscissero a superare l’Austria nei quarti.

Sonego ha esordito il 26 novembre 2021 a Torino contro gli Stati Uniti battendo Reilly Opelka 6-3 7-6 (4). Finora ha disputato 11 sfide in maglia azzurra giocando 9 match in singolare (6 vittorie, 3 sconfitte) e 3 in doppio (3 vittorie). Ha fatto parte della squadra che ha conquistato la Coppa Davis nelle finali di Malaga 2023, vincendo in doppio con Jannik Sinner i match decisivi nei quarti di finale contro l’Olanda (battdndo Koolhof/Griekspoor 6-3 6-4) e in semifinale contro la Serbia (vittoria su Djokovic/Kecmanovic 6-3 6-4).

Nell’edizione 2023 il torinese è stato decisivo nella fase a gironi. I suoi successi proprio a Bologna contro il Cile hanno avuto un peso determinante nella qualificazione degli azzurri per la Final 8. In quell’occasione, Sonego ha battuto in singolare Nicolas Jarry, poi è tornato in campo con Musetti: assieme hanno sconfitto Barrios Vera/Tabilo.

“Rimane una squadra forte, importante, che ha grande consapevolezza degli ultimi anni e delle due vittorie che ci portiamo dietro. Siamo una squadra pronta a battagliare e che vuole rimanere in alto e continuare a fare bene”. Così Volandri, intervistato da Emilio Mancuso per il GR1. Assenti Sinner e Musetti; ci saranno Berrettini, Cobolli, il neo convocato Sonego e il duo Bolelli-Vavassori a difendere il titolo vinto nel 2024 e nel 2023.

