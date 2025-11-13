La Nuova Pallacanestro Marsala prepara il derby della provincia contro la Virtus Trapani

La Nuova Pallacanestro Marsala si prepara con grande entusiasmo e determinazione al derby in programma domenica contro la Virtus Trapani alle ore 18 al PalaMedipower, uno scontro atteso dai tifosi di entrambe le città per la rivalità storica tra le due compagini trapanesi.

Un elemento di particolare interesse per la sfida di domenica riguarda alcuni giocatori della Virtus Trapani che in passato hanno vestito la maglia del Marsala, portando con sé esperienza e caratteristiche tecniche ben conosciute dai marsalesi, ma la Nuova Pallacanestro Marsala è pronta a sfidare con grinta e coesione.

Il match si annuncia combattuto e avvincente, con entrambe le squadre determinate a dare spettacolo e a conquistare punti preziosi per la classifica.

I marsalesi arrivano a questo confronto forte di una prestazione autorevole nell’ultimo turno, con una vittoria convincente sul campo del Peppino Cocuzza-Basket Milazzo per 85-66. La squadra di coach Peppe Grillo ha dimostrato grande solidità, con un gioco equilibrato e intensità su entrambi i lati del campo.

Anche la Virtus Trapani sta giocando con determinazione e mantiene una buona posizione nella graduatoria regionale, con difensori solidi e un attacco efficace.

Il match promette grande equilibrio e spettacolo, con Marsala che punta a risalire la classifica e la Virtus Trapani che vuole consolidarsi nelle posizioni di vertice.