L’Accademia Trapani esonera Mister Alberto Amoroso

Alberto Amoroso non è più l’allenatore dell’Accademia Trapani. Lo ha comunicato la società: il Mister è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. “Una decisione sofferta del nostro club, assunta con il massimo rispetto dell’uomo e del professionista. La prima squadra è stata temporaneamente affidata a Francesco Sciacca, attuale tecnico della nostra formazione Juniores Regionali Under 19. Auguriamo ad Alberto Amoroso il meglio, sia dal punto di vista personale che professionale”, scrivono dal Club.