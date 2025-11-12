Da Valderice a Sanremo Giovani, Renato D’Amico e l’elettro-pop retrò. VIDEO

SanremoGiovani è approdato in seconda serata su Rai Uno e qui si sfideranno i giovani talenti che poi arriveranno sul palco dell’Ariston. Tra i semifinalisti c’è anche un artista valdericino, Renato D’Amico che ha proposto il suo brano “Bacio piccolino”, vivace elettro-pop dall’anima retrò, capace di fondere leggerezza e profondità e che racconta le turbolenze di un amore giovanile. Lei, ispirata dalla filosofia di Gurdjieff, diventa inaspettatamente punto di riferimento per la crescita interiore del ragazzo e gli trasmette una lezione fondamentale: la stabilità tra uno scoglio e l’infinito, ovvero vivere con i piedi ben piantati nella realtà, ma con la testa libera di sognare e di esplorare nuove possibilità. “”Bacio piccolino” è nata in Sicilia due anni fa come la scintilla iniziale che ha ridefinito il mio progetto – racconta Renato D’Amico – È stata creata in un periodo in cui cercavo la mia identità personale e musicale. Il brano parla di un amore vissuto più nei sogni che nella realtà, ma grazie al quale mi sono reso conto che quella persona, nel bene e nel male, mi aveva aiutato a trovare il mio equilibrio“.

Il video del brano, per la regia di Manuel Cernigliaro e la produzione di Giorgia Bucci e Matteo Nacci, è già disponibile.

Renato D’Amico, nato a Erice (Trapani) nel 1998, è un cantautore, produttore e polistrumentista siciliano. La sua musica nasce dall’incontro tra il calore mediterraneo e le sonorità italo disco, fondendo scrittura d’autore, melodie pop e arrangiamenti che guardano agli anni ’70 e ’80 con un tocco contemporaneo. Trasferitosi a Milano nel 2022, ha rilanciato il suo progetto solista con il singolo “Siamo tutti noi!” (Renee – dicembre 2023), seguito da nuove uscite nel 2024 come “Federico” e “Il sale nelle orecchie mi fa innervosire” (in collaborazione con Oratio), brani che hanno trovato subito attenzione sulle piattaforme digitali. La sua cifra stilistica unisce ironia, immaginario visivo e storie di una generazione in bilico tra nostalgia e futuro, sempre con una freschezza mediterranea. Accanto al percorso solista, Renato D’Amico è anche produttore: ha collaborato con numerosi artisti della nuova scena italiana ed è stato il produttore del disco d’esordio di Emma Nolde e de Il Postino. Ad ottobre è uscito il suo ultimo singolo “Per non farti del male”.

I 6 selezionati si giocheranno il tutto per tutto il 14 dicembre alla finalissima di Sarà Sanremo, insieme ai due giovani provenienti da Area Sanremo, scelti dalla stessa Commissione Musicale guidata da Carlo Conti. Al momento in finale passano Antonia con il brano “Luoghi perduti”, La Messa con “Maria” e Cmqmartina con “Radio Erotika”. Solo al termine dei 4 appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 2 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 9 dicembre.