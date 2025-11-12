Il Comune di Misiliscemi punta sull’efficienza dei servizi ai cittadini

L’Amministrazione comunale di Misiliscemi ha avviato una modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per adeguarlo meglio alle esigenze dell’ente e superare i problemi emersi dopo il mancato aggiornamento del Documento Unico di Programmazione in Consiglio comunale. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini attraverso un’organizzazione più chiara e stabile. Il provvedimento, inizialmente presentato alla maggioranza e all’opposizione, non è stato approvato perché la sua finalità non è stata compresa appieno. La Giunta conferma comunque l’intenzione di dotare Misiliscemi di una struttura autonoma e funzionale. Con una determinazione ufficiale, la Segretaria comunale riceverà l’incarico di aggiornare il PIAO, comunicando le modifiche al Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero competente. Parallelamente, sarà predisposto un piano di ampliamento della dotazione organica, in linea con le reali necessità operative dell’ente e nel rispetto dei vincoli finanziari e normativi. L’adeguamento permetterà di stabilizzare in ruolo le figure professionali attualmente in comando, assicurando continuità e rafforzamento dell’azione amministrativa.