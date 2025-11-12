Erice, nuove regole per conferire i rifiuti al Centro di Raccolta

Sono cambiate le modalità di conferimento dei rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di contrada Rigaletta. Il Comune di Erice ha introdotto nuove disposizioni per garantire maggiore controllo, tracciabilità e corretto utilizzo del servizio da parte di cittadini e attività commerciali. In particolare, i mezzi diversi dalle autovetture — come autocarri, furgoni o motoape — che trasportano rifiuti per conto di privati cittadini dovranno essere accompagnati dal proprietario del materiale da conferire. Quest’ultimo dovrà compilare un modulo indicando il proprio codice utente e mostrare un documento di riconoscimento per la registrazione.

Anche le utenze commerciali che intendono conferire rifiuti al centro dovranno attenersi alle nuove regole: sarà necessario ottenere preventivamente l’autorizzazione dall’Ufficio Ecologia del Comune. Le attività potranno conferire esclusivamente imballaggi come carta, cartone, plastica e vetro, oltre ai rifiuti espressamente previsti dal regolamento comunale (art. 17, tabella A). Per informazioni: 0923 502262 o via email: michela.devincenzi@comune.erice.tp.it. Attivo il servizio segnalazione (solo lunedì e giovedì mattina) al numero 342 7641728 e il numero verde Econord per la prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti: 800 688 559.