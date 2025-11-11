Morphide, “Of Healing Part 4 – Depression” è il nuovo video

“Of Healing Part 4 – Depression” è il nuovo videoclip dei Morphide, una band metal moderna che combina riff e scream aggressivi e devastanti con synth e atmosfere suggestive. “Depression” racconta proprio questa resa emotiva: una sconfitta totale, una discesa nella disperazione più cupa, espressa sia nei testi che nelle sonorità. È una ballata modern metal lenta e intensa, attraversata da malinconia e dolore, che trascina l’ascoltatore dentro un vuoto emotivo profondo. Il brano alterna momenti sospesi e introspettivi a un crollo sonoro potente e liberatorio, una catarsi senza compromessi che dà forma musicale al peso insostenibile della perdita.

GUARDA IL VIDEO

La depressione rappresenta la quarta delle cinque fasi del lutto, una tappa in cui si manifesta la piena consapevolezza dell’impossibilità di cambiare ciò che è accaduto. È il momento in cui il dolore diventa profondo, paralizzante, e la realtà appare troppo dura da accettare.

Pre-order Mental: https://morphide.bandcamp.com/album/m…