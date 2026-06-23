Campobello: era in prova ai servizi sociali ma svaligia un’abitazione, denunciato

Era sotto osservazione ma ha continuato a delinquere. E’ accaduto a Campobello di Mazara dove i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per furto all’Autorità Giudiziaria di Marsala un uomo di 46 anni, in atto sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ha commesso un furto in un’abitazione. L’indagine è scaturita da una denuncia di furto che ha portato all’individuazione dell’uomo presunto responsabile del furto di denaro e gioielli messo a segno in una casa di villeggiatura sita a Tre Fontane. Dal sopralluogo di furto eseguito dai Carabinieri e dalla successiva visione delle immagini estrapolate da impianti di video-sorveglianza della casa e della zona, è emerso come il 46enne, dopo l’effrazione della porta di ingresso, avrebbe asportato denaro contante e monili in oro per un valore di circa 20 mila euro.