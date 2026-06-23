Erice ottiene 520mila euro per la tutela della biodiversità

Erice vuole tutelare il proprio habitat naturale. Il Dipartimento regionale dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento nell’ambito dell’Azione 2.7.1 del Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027, dedicata alle misure attive di tutela e ripristino degli habitat e delle specie di interesse comunitario degradati nei siti Natura 2000. Tra i progetti finanziati figura quello presentato dal Comune di Erice, “La natura di Erice: azioni per la rigenerazione degli habitat e delle specie”, che ha ottenuto un finanziamento di 520 mila euro, classificandosi al primo posto della graduatoria regionale con un punteggio di 85 punti. L’iniziativa consentirà di realizzare interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità, alla tutela degli ecosistemi e alla rigenerazione degli habitat naturali presenti nel territorio comunale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di valorizzazione del patrimonio naturalistico previsti dalla programmazione europea e regionale.

Il finanziamento rappresenta un importante risultato per il Comune di Erice e conferma la qualità della progettazione sviluppata dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle politiche di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. «L’ammissione al finanziamento e il primo posto ottenuto in graduatoria rappresentano un risultato particolarmente significativo per la nostra comunità – dichiara la sindaca Daniela Toscano –. Si tratta di risorse che ci consentiranno di intervenire concretamente per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico di Erice, un bene prezioso che abbiamo il dovere di preservare e consegnare alle future generazioni. Questo finanziamento premia la capacità del Comune di programmare e progettare interventi coerenti con le esigenze del territorio e con le grandi sfide ambientali del nostro tempo».

«L’esito della graduatoria conferma la validità del lavoro svolto esclusivamente dagli uffici comunali e dai professionisti che hanno collaborato alla definizione del progetto, nonché dell’impegno dell’amministrazione comunale che ha creduto sin dal primo momento alle finalità previste dal bando in una logica di sostenibilità e tutela di un sito con peculiarità di interesse comunitario e di protezione dell’ ambiente – afferma l’assessore alle opere pubbliche e alla difesa del suolo, Antonio Giuseppe Agliastro –. Gli interventi previsti consentiranno di migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel nostro territorio, rafforzando le azioni di tutela ambientale e contribuendo alla resilienza degli ecosistemi. È un investimento strategico che unisce salvaguardia della natura, pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile».