Influ Day 2025, la campagna antinfluenzale parte nei presidi trapanesi

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, aderisce all’Influ Day 2025, promosso dall’Assessorato regionale alla Salute per sabato prossimo 15 novembre, per la vaccinazione Open (senza prenotazione) antinfluenzale, antipneumococcica, anti-VRS, anti-covid e anti-Herpes zoster. L’iniziativa dell’ASP è organizzata dall’Unità operativa complessa Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva del Dipartimento di Prevenzione in sette punti vaccinali distribuiti sul territorio provinciale, ed è promossa per facilitare l’accesso all’offerta vaccinale, con accesso libero e gratuito per tutti.

Si terrà dalle 8,30 alle 13,30 nei seguenti centri vaccinali dell’ASP:

Trapani – Erice: Cittadella della Salute, Palazzo Giglio – viale delle Province, 2 – Casa Santa

Alcamo: viale Europa, 60

Castelvetrano: piazza Martiri D’Ungheria

Marsala: via Pascasino

Mazara del Vallo: via Furia Tranquillina, 1

Campobello di Mazara: piazza Nino Buffa, 1

Trapani: sede centrale dell’ASP in via Mazzini