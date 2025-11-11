Rinnovato il Consiglio provinciale dei Maestri del Lavoro

Si è svolta presso Sicindustria, sede del Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Trapani, l’Assemblea Ordinaria Elettiva per nominare il nuovo Consiglio Direttivo e il Console Provinciale per il triennio 2026-2029. L’assemblea ha visto ampia partecipazione e ha confermato l’impegno dell’Ordine nella promozione del merito, dell’etica del lavoro e della collaborazione con istituzioni, scuole e tessuto produttivo della provincia di Trapani. Il nuovo Console Provinciale è il Maestro del Lavoro Baldo Cammareri, che subentra a Vincenzo Giattino, a cui vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso.

Il Consiglio Direttivo 2026-2029 è composto dai Maestri del Lavoro: Baldo Cammareri, Giuseppe Fontana, Maurizio Buonafede, Giuseppe Leggio, Vincenzo Giattino, Salvatore Altaserse, Sergio Oliva, Caterina Palermo. “Sono onorato della fiducia riposta in me e in tutto il nuovo Direttivo – ha dichiarato il neo Console Provinciale Baldo Cammareri -. Il nostro impegno sarà rivolto al rafforzamento del legame con le istituzioni, le scuole e il mondo del lavoro, portando la nostra esperienza al servizio dei giovani e del futuro della provincia di Trapani. Continueremo a promuovere i valori del merito e della professionalità che contraddistinguono l’Ordine”. I Maestri del Lavoro sono cittadini italiani insigniti della “Stella al Merito del Lavoro” dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro, per speciali meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale. Il Consolato Provinciale di Trapani opera per diffondere i valori del lavoro etico, del merito e della sicurezza, attraverso attività di testimonianza e orientamento nelle scuole.