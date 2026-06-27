Lido per persone con disabilità dal 1° luglio la riapertura a Erice

Anche quest’anno il lido attrezzato per l’accesso al mare delle persone con disabilità sarà nuovamente operativo a partire dal 1° luglio 2026, in continuità con le stagioni precedenti. La struttura, già attiva da alcuni anni, rappresenta un servizio stabile del lungomare ericino, pensato per garantire la fruizione del mare in condizioni di sicurezza e accessibilità. Per la stagione 2026, a seguito di gara ad evidenza pubblica, la gestione è stats affidata all’associazione Los Calientes, presieduta da Gaspare Barraco, che curerà l’organizzazione delle attività e l’accoglienza degli utenti.

Il lido sarà aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 e resterà attivo fino al 15 settembre 2026. Per informazioni e iscrizioni è possibile recarsi presso la reception del lido nei giorni sabato 27 giugno e lunedì 29 giugno 2026, dalle 10.00 alle 12.00, oppure contattare la mattina il numero telefonico 3287441689. «La riapertura del lido – spiega la sindaca Daniela Toscano – conferma un servizio che negli anni ha trovato continuità e stabilità, diventando parte integrante dell’offerta pubblica del nostro territorio. L’accesso al mare per le persone con disabilità non è per noi un impegno che si rinnova e si misura nella sua capacità di essere concreto e costante».

«Ogni stagione rappresenta un’opportunità per rafforzare un servizio che nel tempo ha assunto un ruolo significativo per molte famiglie – dichiara l’assessora ai servizi sociali, Carmela Daidone –. La gestione affidata a Los Calientes assicurerà una presenza quotidiana e attenta, oltre alla realizzazione di un calendario di iniziative che accompagnerà le attività estive. L’obiettivo è garantire la piena fruibilità del lido per tutta la stagione balneare. È importante ricordare, inoltre, che tutti i lidi del litorale ericino sono accessibili: il lido dedicato non rappresenta un luogo separato, ma uno spazio aperto, nel quale le persone scelgono liberamente di incontrarsi, condividere esperienze e vivere il mare in serenità».