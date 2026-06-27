Trapani: auto in mare, recuperato un cadavere

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Trapani sono stati impegnati in un intervento di recupero di una persona deceduta all’interno di un’autovettura caduta in mare, presso il molo Ronciglio dell’area portuale di Trapani. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno determinato l’episodio. La più accreditata, al momento, sembra quella di un gesto volontario, ma sono al vaglio degli inquirenti anche altre ipotesi.

Sul posto una squadra del comando di Trapani i sommozzatori del Comando di Palermo che hanno recuperato la salma.

Il recupero dell’autovettura è avvenuto con la autogru dei Vigili del Fuoco.