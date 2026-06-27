Bonagia: perde contatto con la barca dopo un tuffo, 45enne soccorso dalla Guardia Costiera

La Guardia Costiera di Trapani è intervenuta nella tarda serata di ieri per prestare soccorso a un diportista nella zona di mare antistante la località di Bonagia.

Alle ore 18.35 circa, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani ha ricevuto una serie di segnalazioni relative alla presenza di un’unità a vela incagliata sugli scogli lungo il litorale trapanese nella zona di Bonagia.

Dalle prime informazioni, si è accertato che a bordo dell’unità incagliata erano presenti indumenti, effetti personali ed un telefonino acceso.

Immediatamente, è stata disposta l’uscita dell’unità SAR CP 877 che ha raggiunto l’area indicata in tempi rapidi, iniziando la ricerca al fine di verificare la presenza di eventuali persone in difficoltà nella zona.

Alle ore 20 circa, il personale militare ha individuato ad un 1 miglio e mezzo dal porticciolo di Bonagia una persona in mare aggrappata ad un segnalamento da pesca in evidente stato di difficoltà. Di conseguenza, è stato effettuato l’intervento di recupero del naufrago a bordo dell’unità SAR CP 877.

Il malcapitato, decisamente scosso dopo essere stato quasi due ore in acqua, non presentava comunque ferite gravi ed è stato trasferito in piena sicurezza presso il porticciolo di Bonagia per ulteriori accertamenti.

L’unita incagliata è stata, invece, messa in sicurezza da un’unità da pesca che transitava in zona e che ha poi trainato la stessa verso il porticciolo di Bonagia ormeggiandola in piena sicurezza.

La persona soccorsa è un uomo di origine straniera di 45 anni ma residente a Trapani. Al personale della Capitaneria di porto di Trapani ha raccontato che stava navigando da Cornino verso il porticciolo di Bonagia quando ha deciso di dare fondo all’ancora e di fare un bagno. Una volta tuffatosi, però, si è accorto che l’unità, non ancorata adeguatamente, si stava allontanando alla deriva in direzione della scogliera e per lui non era più possibile recuperala. Alla luce di ciò, l’uomo da deciso di sostenersi ad un segnalamento di pesca in attesa dei soccorsi.