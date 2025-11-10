Primavera Marsala, pesante sconfitta contro il Ribera 1954

Pesante battuta d’arresto per la Primavera del Marsala, sconfitta per 5-1 dal Ribera 1954 in una gara che, al di là del punteggio, ha messo in luce limiti di concentrazione e di atteggiamento. “Il risultato è inaccettabile – ha commentato il tecnico lilybetano Salvatore Gerardi – ma non racconta pienamente la partita. La vera differenza è stata nella nostra scarsa voglia di sacrificio e nella mancanza di attenzione, persino sugli aspetti più elementari di questo sport”. Il mister ha sottolineato come la squadra abbia affrontato l’incontro con troppa leggerezza, commettendo almeno tre errori tecnici sui gol subiti nel primo tempo. Nonostante ciò, i giovani azzurri hanno avuto due nitide occasioni per accorciare le distanze sul finire della prima frazione: la prima con Bonafede, fermato da un ottimo intervento del portiere avversario, e la seconda con De Marco, che ha mancato il colpo di testa decisivo a porta praticamente sguarnita.

“Le assenze di Rizzo, Frazzitta e Genovese, con Paladino non al meglio, non possono essere un alibi – ha aggiunto Gerardi –. Pretendo che i miei ragazzi restino concentrati dal primo all’ultimo minuto”. Sulle possibili conseguenze dopo la sconfitta, il tecnico ha chiarito: “Sono dei ragazzi, ed è nostro compito aiutarli a crescere. Non serve né punire con troppa severità né far passare il messaggio che si possa affrontare una gara con superficialità. Ci sarà un confronto, come già avvenuto in passato, e poi torneremo al lavoro con ancora più intensità per preparare al meglio la prossima sfida contro il Renzo Lo Piccolo Terrasini”.