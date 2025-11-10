Serie C: il Lecce Women supera la giovane Virtus Femminile Marsala

E’ di 0-5 il risultato finale tra Virtus Femminile Marsala e Lecce Women, gara valida per la 4ª giornata del Campionato di Serie C Femminile Nazionale, vinta dalle ospiti grazie alle reti di Megna, Guido, D’Amico, La Donna e Di Napoli, con una sfortunata autorete a completare il tabellino. “Anche questa è andata, anche se con un risultato che avrei voluto evitare – commenta l’allenatrice azzurra Valeria Anteri -. Però alla fine le ragazze tutto ciò che è nelle loro corde lo hanno fatto. Purtroppo paghiamo la gioventù, l’inesperienza e soprattutto la differenza fisica che c’è. Stiamo lottando per cercare di limitare qualche danno e rinforzare l’organico, che ci auguriamo a dicembre di puntellare con nuovi innesti. Il nostro obiettivo è sempre quello della salvezza; queste gare non lo allontanano, ma certamente sono un osservatorio utile per capire cosa non va, cosa bisogna migliorare e dove dover insistere in allenamento. Sia io che i mister Pagliarulo e Sadotti stiamo cercando di tirar fuori il meglio da queste ragazze. È normale che ci sia tanto da lavorare, ma siamo fiduciosi perché ci sono ancora molte gare e situazioni che possono essere sistemate”.