Carta di Identità cartacea validità fino al 3 agosto 2026, va sostituita

Anche per i comuni trapanesi il Ministero dell’Interno ha inviato una comunicazione riguardo le Carte di Identità cartacee. In pratica, secondo il Regolamento comunitario sulla sicurezza della libera circolazione in Europa, la Carta d’Identità cartacea già rilasciata o – eccezionalmente – in corso di rilascio manterrà la sua validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026. L’Amministrazione comunale di Marsala – e di conseguenza vale anche per gli altri comuni – invita gli interessati a provvedere alla sostituzione del documento cartaceo con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), al fine di evitare anche eventuali problemi riguardo a trasporto aereo e viaggi all’estero.