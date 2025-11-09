“A Salemi inizia il rifacimento della Strada Provinciale 29 in contrada Tafele”

È stato approvato l’intervento di rifacimento e messa in sicurezza della Strada Provinciale 29, in contrada Tafele. L’opera, del valore complessivo di circa tre milioni di euro, già inserita nella programmazione del Libero Consorzio Comunale di Trapani, prevede la sistemazione della pavimentazione stradale e la messa in sicurezza dei costoni soggetti a fenomeni franosi lungo la carreggiata. L’intervento, segnalato come priorità dal Consigliere comunale Dario Verde, sarà appaltato entro la fine del 2025 e rappresenta un importante risultato di collaborazione istituzionale tra il Comune di Marsala e gli enti sovracomunali. Negli ultimi mesi, il consigliere Verde ha portato avanti un costante lavoro di confronto e di segnalazione delle criticità che interessano la rete viaria provinciale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità di un’arteria fondamentale per residenti, imprese agricole e pendolari.

“Ringrazio il Presidente Quinci per la disponibilità, la sensibilità e il pragmatismo con cui ha accolto le segnalazioni provenienti dal nostro territorio – dichiara Dario Verde –. È un segnale concreto di come la collaborazione istituzionale, al di là dei tradizionali steccati politici, possa produrre risultati tangibili e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La SP 29 rappresenta una via di collegamento essenziale per aziende agricole, residenti e pendolari“. Con questo intervento, la Strada Provinciale 29 in contrada Tafele si avvia verso un nuovo standard di sicurezza e percorribilità, a beneficio della comunità e dello sviluppo delle aree rurali del territorio.