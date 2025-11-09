Al Poliambulatorio di Petrosino uno sportello “Anagrafe Assistiti”

Al Poliambulatorio di Petrosino istituito lo sportello “Anagrafe Assistiti”. Da lunedì 10 novembre, infatti, nella sede del Poliambulatorio di Petrosino, in via Cafiso, sarà attivo uno sportello dedicato alla “Anagrafe Assistiti”, per conto dell’Asp, che opererà in costante coordinamento con l’Ufficio specifico. L’iniziativa, promossa dal Distretto Sanitario di Marsala diretto da Cesare Ferrari, rientra nell’ambito di una più efficace riorganizzazione delle attività di anagrafe sanitaria distrettuale, al fine di garantire la funzionalità del servizio sull’intero ambito territoriale di Marsala / Petrosino ed agevolare i cittadini nella gestione delle pratiche relative alla scelta e revoca del medico di base, iscrizioni, trasferimenti ed altre operazioni di competenza dell’Ufficio.
